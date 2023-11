Benzín zlevní pod 38 korun za litr

„Následující týdny vypadají pro české řidiče příznivě a zlevňování by mohlo pokračovat, a to asi o padesát haléřů u benzínu i nafty,“ řekl Novinkám a Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ceny ropy už podle Křečka spadly pod úroveň na začátku konfliktu na Blízkém východě na počátku října. „Severomořská ropa Brent se v té době prodávala za asi 85 dolarů za barel a v reakci na útok se cena vyšplhala až k 93 dolarům,“ uvedl. Trhy jsou teď ale podle něj přesvědčeny o tom, že konflikt zůstane regionálním a nevypadá to, že by se do něj otevřeně zapojily další mocnosti.