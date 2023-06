Benzin zdraží léto, naftu zrušená sleva

Mnohem výrazněji zdraží nafta, protože výhledově skončí snížená spotřební daň o 1,50 Kč za litr, která měla původně platit do konce roku. Vláda chce vrátit daň na úroveň před loňským červnem, tedy na 9,95 Kč za litr, co nejdříve. Původně to chtěla učinit již od července, ale její plán schválit zvýšení daně ve Sněmovně zrychleně neprošel a novela zákona o spotřebních daních tak půjde standardní cestou.