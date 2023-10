Babiš si za rok polepšil o 62 miliard

Jmění šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše za rok vzrostlo o 62,3 miliardy na 170,1 miliardy Kč. A to mimo jiné díky loňským rekordním výsledkům koncernu Agrofert. Ani to mu ale nepomohlo k tomu, aby obsadil první místo mezi nejbohatšími Čechy. Vyplývá to z aktuálního žebříčku časopisu Forbes, který se soustředí na nejbohatší Čechy.

Foto: Jan Handrejch, Právo Andrej Babiš 7. září 2023 na jednání Poslanecké sněmovny, která pokračovala v projednávání vládního konsolidačního balíčku