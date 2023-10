Agrofert kupuje rumunského obchodníka s obilím East Grain

Český holding Agrofert získá 65 procent kapitálu rumunského obchodníka s obilím a olejninami East Grain. S odkazem na prohlášení rumunské firmy to v pátek napsal server Romania-Insider. Hodnotu operace firmy nezveřejnily, podle samotné firmy by se mohlo jednat o jednu z největších zahraničních investic do rumunského zemědělského a potravinářského odvětví za uplynulý rok.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto