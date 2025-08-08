ŘSD rozdělilo nové zakázky na D35 mezi soupeřící archeology v poměru dvě ku jedné

Článek
„Sdružení Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech a Smola HK získalo zakázku za nabídkovou cenu 65,5 milionu a 78,2 milionu korun bez DPH. Záchranný archeologický výzkum v třetí části zhotoví sdružení Samson Praha a Labrys za 114,5 milionu korun bez DPH,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Původně zakázku na celý úsek získalo už loni v listopadu sdružení Samson Praha a Labrys, které nabízelo 267 milionů korun bez DPH. Nabídka sdružení vedeného hradeckou univerzitou byla vyšší, a to 434 milionů. Nízkou cenu napadlo neúspěšné sdružení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který mu dal za pravdu, a tendr byl zrušen.
Ředitelství silnic a dálnic se proti tomuto verdiktu odvolalo k předsedovi antimonopolního úřadu. Kvůli hrozícímu zpoždění zahájení stavby však současně rozhodlo o rozdělení zakázky na tři úseky a vysoutěžení prací v režimu dynamického nákupního systému.
„Práce plánujeme zahájit v průběhu třetího kvartálu tohoto roku. Doba realizace je na všech úsecích stanovena na čtyři měsíce od zahájení,“ upřesnil Radek Mátl. Na stavbu úseku Úlibice - Hořice o celkové délce 16,3 km je vydáno stavební povolení v právní moci a probíhá hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele.