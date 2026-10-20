Konec „srubů“ z éry Miloše Zemana se blíží, na Hradě roste první nový prototyp

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„Aktuálně připravujeme kotvení a technickou infrastrukturu pro prototyp nového kontrolního stanoviště na Prašném mostě, který bychom měli nainstalovat do konce tohoto roku,“ potvrdila Novinkám mluvčí Správy Pražského hradu Natalie Máchová.
Dělníci už v uplynulém týdnu zabrali část chodníku mezi zastávkou tramvaje Pražský hrad a severním vstupem do areálu s katedrálou sv. Víta. „V průběhu příštího roku potom stanoviště vyměníme u všech dalších vstupů do areálu,“ podotkla Máchová.
To znamená u vstupů ze strany od Hradčanského náměstí, z ulice Na Opyši a u Královské zahrady. „Nová podoba kontrolních stanovišť, která nahradí stávající provizorní a nevzhledné přístřešky, vzešla z architektonicko-designérské soutěže,“ dodala mluvčí.
Autor nových přístřešků, Ateliér HRA, podle ní v současnosti pracuje na vzorkování jednotlivých komponentů. Do architektonicko-designérské soutěže na nová kontrolní stanoviště Pražského hradu se původně přihlásilo osmadvacet týmů.
Po srubech přichází pergola
Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv, odevzdané soutěžní návrhy tak reprezentovaly velmi odlišné přístupy. Vítěz byl představen loni v červenci, jeho přístřešky jsou menší, konstrukce působí jako zcela jednoduchá pergola na zahradu.
Podle poroty nakonec rozhodlo především funkční řešení, flexibilita konstrukce, kvalita materiálů i nerušivý design. „Nové kontrolní stanoviště je navrženo citlivě s ohledem na scénografii Pražského hradu, kterou doplňuje svou hravou výpravností, ale nijak jí nekonkuruje. Nadto je návrh, v rámci předložených řešení, zcela unikátní díky hierarchizaci přídavných modulů a úhlednému zakrytí technologií,“ uvedla při představení předsedkyně poroty Markéta Zdebská.
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Vítězný návrh vybrala odborná porota na základě široké diskuze. „Zapojili se odborníci z řad zástupců památkové péče, Policie ČR, Hradní stráže či výzkumného ústavu ČVUT,“ řekl tehdy Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje, který spolupracoval na soutěži, protože má zkušenosti s architektonickými a designérskými soutěžemi a řešením veřejného prostoru.
Nemá vypadat jako atrakce
První prototyp vzniká u Prašného mostu, měl se podle původních informací otestovat ještě letos, ale hotový bude teprve před koncem roku. „Snažili jsme se do komplikovaného historického prostředí, zaplněného vizuálně i významově, vstoupit s návrhem, který nemá ambici rozšiřovat staletý architektonicko-stavební vývoj Pražského hradu,“ uvedl Vít Šimek z vítězného studia Atelier HRA.
Návrh podle něj přiznává svoji dočasnou povahu a nechová se v prostoru jako festivalová atrakce. Loni v létě už stavbaři ve stejné ulici instalovali výsuvné sloupky, které nahradily žluté kovové ježky bránící vjezdu automobilů.