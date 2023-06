Znásilnění jako sex bez souhlasu, navrhují Piráti

„Nepokryje to reálné případy, jako je například paralýza, zamrznutí strachem, což je přirozená reakce těla na neznámou, stresovou situaci, ani vztahové násilí, kdy se oběť opakovaně nebrání. Například proto, že ví, že by to nepomohlo, nebo jsou ve vedlejší místnosti děti, a tak čeká, až to přejde,“ vysvětlila Kocmanová. Blažek očekává, že ministerská úprava Sněmovnou projde jako dostatečná.