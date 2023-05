Zemřela válečná veteránka Božena Ivanová

Ivanová se narodila v Praze, její rodina ale odešla ve 30. letech minulého století do Sovětského svazu, kde se její rodiče po vypuknutí války zapojili do formování československého armádního sboru.

„Nevěděla jsem, co to obnáší. 700 metrů vysoko, dole nevidíte nic. Vystrčili nás z balonu, padák jsme měli na karabině. Letěli jsme volným pádem. Já o sobě nevěděla, až když to se mnou trhlo a otevřel se padák, přišla jsem k sobě. Přistání bylo měkké, do sněhu,“ popsala výcvik.