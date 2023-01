Zemřel novinář Pavel Pecháček

Novinář a manažer Pavel Pecháček byl přes 12 let ředitelem a později prezidentem československého a českého oddělení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) v Mnichově i v Praze. Předtím pět let vedl československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Pecháček zpočátku pracoval jako pomocný dělník v Kovodělném podniku v Praze, poté vystudoval DAMU. V roce 1968 emigroval do západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1974 byl propuštěn, poté se přestěhoval i s rodinou do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. V roce 1989 se opět vrátil do Svobodné Evropy, kde řídil české vysílání. Stál také u zrodu Ceny Ferdinanda Peroutky.