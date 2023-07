Zelenskyj přijíždí na jednání s premiérem Fialou

Po jednání s ním Zelenskyj poděkoval za českou pomoc Ukrajině. To, co dělá Česko pro svobodu ukrajinského lidu, je znát, řekl. Varoval před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální by považoval, aby Ukrajina dostala pozvánku do Severoatlantické aliance.