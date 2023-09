Zelené plastové koše kolem Štvanické lávky naštvaly Pražany. Pokouším se to rozmotat, řekl Hřib

„Mě to velice překvapilo, ono je to spíš tak trochu úsměvné. Každopádně tyto zelené koše už magistrát nemá ve svém katalogu doporučených prvků městského mobiliáře. Dalo by se říct, že by se ve městě instalovat neměly,“ řekl Novinkám náměstek pražského primátora z Pirátské strany Zdeněk Hřib.

I přesto se ale hned u vchodu na Štvanickou lávku z holešovické strany i na samotném ostrově objevily.

„Já jsem se to pokoušel rozmotat, ono je to docela komplikované. Ještě tedy pokračuji v rozmotávání. Šlo o nějakou zvláštní nekomunikaci nebo nedorozumění mezi Pražskými službami, Technickou správou komunikací a Městskou části Praha 7,“ dodal Hřib.

Foto: Novinky Koše nechala po dohodě s MČ Praha 7 instalovat minulý týden na místo Technická správa komunikací

Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové byly koše instalovány právě na přání Prahy 7.

To, že šlo o nedorozumění, našemu štábu potvrdil i mluvčí MČ Praha 7 Martin Vokouš. „Došlo tam k doplnění nevhodného typu košů na nevyhovujících místech. Bylo to snahou tu situaci rychle řešit,“ řekl.

Vedení Prahy i sedmé městské části by si tedy v okolí přálo koše z nového městského mobiliáře. „Určitě by v pražské památkové rezervaci primárně měly být umisťovány ty vysoutěžené prvky podle nového designu,“ dodal Hřib.

Foto: Novinky Během pondělního dopoledne ale koše zmizely, a to hned poté, co jsme se začali zajímat, kdo a proč jejich instalaci vymyslel

„My teď budeme dále řešit, jaké typy košů, přesně na kterých místech a v jakém počtu bude vhodné v dané lokalitě doplnit,“ doplnil Vokouš.

Instalace zelených nádob rozohnila některé obyvatele okolních městských částí.

„V zásadě detail, ale provedení v návaznosti na lávku, která vyšla z architektonické soutěže a má řadu uměleckých prvků a detailů (zakončení zábradlí, socha na Štvanici atd.), v místě, kde město testuje nové prvky mobiliáře (navigační totem, nové směrovky), vše v jednotném designu, který se draze soutěžil…, a pak vedle toho dá nejlevnější plastový pastelově zelený koš, který v zásadě dnes už nemá být ideálně nikde, natož v takovémto místě v širším centru města,“ napsal Novinkám obyvatel Prahy 7 Jan Chmelík.

Foto: Novinky Místo, kde do dnešního rána koš visel

„Provedení je prostě tristní a znehodnocuje celý projekt a jeho okolí – tady je to obzvlášť nepochopitelné, když je vysoutěžená kvalitní alternativa od renomovaného designového studia, čili to jde udělat dobře, hned, není třeba nic vymýšlet, jen je potřeba se zamyslet…, ale je to česká klasika – úkol zněl: nejsou tam žádné koše, dejte tam koše…,“ dodal Chmelík.

Kolik košů je moc košů?

Na dohled od vstupu na lávku nyní stojí pouze jeden koš, a to na zastávce tramvaje. Na lávce i v jejím okolí je tedy aktuálně nedostatek odpadových nádob.

Paradoxem je, že v úrovni přístaviště pod lávkou je u sebe zase celkem šest zelených odpadkových košů, tedy přesně těch, které by se podle Hřiba instalovat neměly. Stejně tak zůstávají na ostrově Štvanice. Tam jsou také v nesmyslném množství, navíc často ve vysoké trávě, takže se k nim skoro nelze dostat.

Foto: Novinky Na samotném ostrově je zase košů nadbytek. K některým se ale dostanete jen těžko

„Ten problém špičky ostrova Štvanice je v tom, že tam probíhají dodělávky, které má na starosti společnost Skanska, která to tam dokončuje. Jedná se o úpravy terénu spojené s tou výstavbou Štvanické lávky. Jakmile to bude hotové a proběhne finální kolaudace, tak poté to bude předáno městu a začne se o to starat,“ doplnil náměstek primátora.

Kdo o koších rozhodne?

„Myslím si, že (město) bude chtít napřímit ten proces. Říct, kdo tedy má tu pravomoc rozhodovat, kam co má být ve veřejném prostoru umisťováno. Myslím si, že dříve se tomu nevěnovala dostatečná pozornost,“ řekl Hřib.

Foto: Novinky Kolem budovy magistrátu na Mariánském náměstí jsou hned tři druhy odpadkových košů

Zmatek v koších je třeba i v nejužším centru města. Kolem budovy magistrátu na Mariánském náměstí jsme napočítali hned tři typy odpadových nádob. Jednu betonovou, druhou z kovu a třetí právě onu zmiňovanou zelenou plastovou.

„Tomu by také chtělo věnovat větší pozornost,“ dodal k otázce košů v centru Hřib.

