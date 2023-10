Z obchodního centra v Ostravě je včelí základna

Na myšlenku umístit včelí úly na střechu obchodního centra přišel včelař náhodou. „Jel jsem po dálnici autem a říkal jsem si, že by bylo dobré, kdybychom naše výrobky dokázali dostat k zákazníkům do Ostravy. A napadlo mě, že bychom si mohli pořídili nějaký výdejní automat než otvírat další svoji pobočku. A když jsem přemýšlel nad tím, kde bychom ho mohli dát, tak jediné místo, které mě napadlo, byla právě Nová Karolina,“ popsal Chlebiš.

V pilotní fázi odvezl Chlebiš do centra Ostravy čtyři včelstva. „Pro začátek. Abychom vypozorovali, jakým způsobem to tam bude fungovat a jaké tam budou mít včely podmínky,“ řekl. Odhadl, že do budoucna by na střeše mohlo být až 10 úlů.