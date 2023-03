Výborný, ale nedůstojný učitel, řekl Balaš o Ševčíkovi. V Trutnově roztančil třídu

Ministr řekl, že kvůli vysokoškolskému zákonu, jenž mj. staví na akademické svobodě, má svázané ruce. Ševčíka nemůže bez souhlasu akademického senátu odvolat ani přímý nadřízený rektor Dvořák. „Uvedu příklad. Pokud by rektor chytl děkana, jak vraždí kolegu, tak mu nemůže dát okamžitou výpověď, ale teprve poté, co to projedná na akademickém senátu fakulty,“ uvedl Balaš. Změnit by to měla připravovaná novela vysokoškolského zákona. Ta podle ministra nepovede k okleštění současné akademické svobody vysokých škol. „Novela by měla posílit kompetence lidí, kteří nesou za školu odpovědnost, především rektorů,“ upřesnil Balaš. Akademické senáty by ministr nechtěl zbavovat jejich kontrolní funkce.