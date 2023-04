Podívejte se na vládní Challenger, nový exponát leteckého muzea Kbely

„Challenger, jediný letoun tohoto typu v našem letectvu, je důležitým přírůstkem do sbírkového fondu leteckého muzea,“ řekl Novinkám ještě před otevřením ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Knížek upozornil, že vystavování letadel je prostorově náročné. Na ploše, kde se může vystavit kupříkladu dvacítka aut, se vystaví jedno až tři letadla. U Challengeru by to však neměl být až takový problém: „Naštěstí není rozměrově tak velký.“ Měl by časem být vystaven v hale, kde budou umístěny proudové letouny.