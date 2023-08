Vikinskou veslici Ronju čeká křest na řece Oslavě

Vůně pryskyřice, lněného oleje a především dřeva. To jsou první dojmy po otevření dvoukřídlých vrat do někdejšího chléva na malém nádvoří oslavanského zámku. Právě tam se staví replika vikinské veslice, která už brzy ochutná první vodu. Nebude to ale Severní moře, křest se odehraje na místní řece Oslavě.

Foto: Miroslav Homola, Právo Dan Juríček (v kšiltovce) a Roman Vrána staví vikinskou loď podle původních plánů

„Děláme všechno pro to, abychom naši Ronju Skip, jak jsme loď pojmenovali, spustili na vodu už na podzim. A protože ji stavíme v Oslavanech a radnice nám je nejen příznivě nakloněna, ale pomohla nám i darem v podobě dřeva, křest se odehraje na Oslavě," vysvětlil jeden ze tří stavitelů Dan Juríček. Profesí elektrikář už tři roky každé úterý spolu s prodejcem IT techniky Romanem Vránou a starostou nedaleké Nové Vsi Láďou Horákem staví přesnou kopii vikinské lodi Geslinge. Zhruba tisíc let staré plavidlo bylo nalezeno v mělkém fjordu a po renovaci se stalo ozdobou dánského muzea lodí. „Muzeum později dalo k dispozici zájemcům plány této osm metrů dlouhé veslice. Byla určena pro čtyři muže a deset ovcí, jak se k lodi doslova uvádí," doplňuje Roman. Všechny tři muže spojuje nejen stavba lodi, ale i historický šerm, ve kterém mimo jiné používají také zbraně vikingů. I proto se do stavby veslice pustili. Dehet, lněný olej a ovčí vlna Samozvaní lodníci chtěli nejprve dodržet nejen rozměry a postupy při stavbě, ale i výběr materiálu. Původní loď podle historických výzkumů sloužila nejméně padesát let. „Zkušenější stavitelé lodí nám však poradili, abychom severskou, mnohem houževnatější borovici, než je ta, co roste u nás, nahradili modřínem. Ten jsme tedy použili na obšívku, trup lodi. Další nosné díly, například žebra, jsou z jasanu a dubu," popisují stavitelé. Všechny části lodi podle prastarých původních receptur utěsňují přírodním borovicovým dehtem ředěným lněným olejem a do ucpávek používají i ovčí vlnu. Veslice dlouhá osm metrů bude mít i stěžeň s plachtou. Po dokončení bude vážit půl tuny a její výtlak bude zhruba tisíc kilogramů s ponorem pouhých třicet centimetrů. Poslední fáze stavby se ale nebude týkat lodi, ale přívěsu, na němž budou loď vozit nejprve po moravských vodách. „Vlek přijde asi na sto tisíc. Kvůli tomu připravujeme internetovou výzvu a za finanční příspěvky budeme dárcům zasílat například trička s naší lodí či vstupenky na plavby," dodává Dan. Největším přáním všech tří mužů však je dopravit loď na Odru a po této řece doplout až na Balt.