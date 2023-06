Ve vsetínském babyboxu našli novorozenou holčičku

Do babyboxu ve Vsetíně v neděli ráno někdo odložil novorozenou dívku zabalenou v šedé dece a oblečenou ve starých velkých dupačkách. „Je to letošní šesté a celkově 252. dítě odložené v České republice do těchto speciálních schránek,“ sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Babybox

Článek Dívka s neošetřeným pupečníkem vážila 2 700 gramů. „Pojmenoval jsem ji Jindřiška podle kmotra vsetínského babyboxu a svého přítele Jindřicha Štreita, vsetínského rodáka, jenž je znám jako dokumentární fotograf,“ uvedl Hess. V České republice je v provozu 85 babyboxů, do kterých mohou matky anonymně odložit nechtěného potomka. První začal v zemi fungovat v roce 2005. Dosud do nich lidé odložili 138 dívek a 114 chlapců. Ve Vsetínské nemocnici je babybox v provozu od konce roku 2018. Nejčastěji se v babyboxech nacházejí novorozenci, v několika případech v nich ale pracovníci nemocnic nebo dalších institucí objevili mnohem starší děti. Půlroční dítě natlačené do babyboxu v Brně: Maminky v nouzi nevědí, kam jít, říká odbornice Domácí Deklarovaným cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Schránky jsou přístupné z vnější strany budov. Jakmile je do nich vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy ale mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.