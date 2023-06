Česko má čtvrtou veřejnou plnicí stanici na vodík. Stojí v Litvínově

Vodík do čerstvě otevřené čerpací stanice proudí ze sousední chemičky Orlen Unipetrol. Cílem firmy je dodávat do plnicí stanice tzv. zelený vodík, vyrábět ho bude z obnovitelných zdrojů energie přímo v chemickém areálu, kde může vzniknout fotovoltaická elektrárna.

„V tuto chvíli se jedná o náš vyráběný vodík,“ řekl ČTK člen představenstva Orlen Unipetrol Tomáš Herink. Chemička využívá vodík při výrobě paliv a na výrobu čpavku, v malé míře ho používá do plastu.

Náklady na její vybudování činily zhruba 47 milionů korun, evropská dotace byla téměř 36 milionů. Orlen Unipetrol již má schválenou evropskou dotaci na stavbu dalších tří vodíkových stanic, a to v Praze, Brně a Ostravě.

Cena vodíku na čerpacích stanicích Benzina, kam patří i nová plnička, byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram. Vodíková osobní auta mívají nádrže zhruba na 5-6 kg vodíku a spotřeba se podle stylu jízdy pohybuje zhruba od 0,9 do 1,2 kg/100 km.

„Podle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být 12 vodíkových stanic a 40 stanic do roku 2030,“ připomněl ministr dopravy České republiky Martin Kupka (ODS). Dodal ale, že se letos bude plán nejspíš aktualizovat, aby odpovídal plánům EU.