V Lounech šly děti plavat i bruslit

Na zimním stadionu se dopoledne prohánělo po ledě několik desítek menších i větších dětí. Přicházely postupně, bruslilo se od devíti hodin od rána. „Je to super jít místo školy bruslit, na bruslení chodíme rádi,“ řekli Právu dva menší chlapci.

Ve městě nezachytili žádnou negativní reakci. Někteří lidé ale namítali, že takovou službu mělo město připravit a informovat o ní dříve. Podle Mihalika se ale koordinační schůzka uskutečnila ve čtvrtek, den poté, kdy odbory rozhodly, že do té stávky skutečně půjdou, protože se nedohodly s ministerstvem školství.

„Děti to podle ohlasů velmi bavilo, užívaly si to i nejmenší děti. Myslím, že řada rodičů, kteří neměli hlídání pro děti, neměli k dispozici prarodiče, tak to mohli využít a dopoledne pracovat,“ doplnil Mihalik.