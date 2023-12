Úředníci magistrátu dusí Ukrajinku kvůli řidičáku

Paní H., která si nepřála kvůli obavám uvést své jméno, ale jejíž totožnost redakce Práva zná, žije v Česku už přes rok. Nepřišla s aktuální uprchlickou vlnou kvůli ruské agresi, předtím žila dlouho na Slovensku, později se do Česka přistěhovala za partnerem. Kvůli novému zaměstnání si potřebovala udělat řidičský průkaz a tehdy jí začaly problémy.

„Od srpna mám hotovou autoškolu, v testu jsem udělala jen jednu chybu. Když jsem si chtěla vyzvednout řidičský průkaz na magistrátu, nejprve chtěli vidět vízum a jeho prodloužení. Když jsem tam šla podruhé, paní na přepážce mi řekla, že potřebují vidět ještě dodatek nájemní smlouvy. Napotřetí jsem donesla dodatek, ale stále jim to nestačilo. Řekli, že je to pořád málo důkazů, že opravdu žiju v Česku,“ řekla Novinkám a Právu H.

„Při poslední návštěvě na registru řidičů se mě úřednice začala ptát, zda mám vůbec peníze na to, abych si koupila auto. Byla hodně nepříjemná,“ řekla Právu Ukrajinka, která nyní už třetí měsíc čeká, až bude mít řidičák, aby ji agentura, s níž je předběžně domluvená, mohla zaměstnat.

Mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník se vymezil proti tvrzení, že by úředníci někoho šikanovali. „Naopak se snažíme všem žadatelům vyjít maximálně vstříc. Důkazem je i to, že různé žadatele přijímáme opakovaně a snažíme se jim vysvětlit, jaké konkrétní doklady nám mají poskytnout,“ řekl.

„V zákoně je taktéž možnost žádost zamítnout při nedodání podkladů, čemuž se ale snažíme vyhnout, a naopak vyjít lidem maximálně vstříc a vysvětlit jim, co přesně potřebujeme doložit,“ dodal.

Úředníkům by podle něj mělo stačit předložit nájemní či pracovní smlouvu, pokud se jedná o nezaměstnaného člověka, tak potvrzení z úřadu práce. „Zcela jistě nebývá požadováno předložení jízdenek MHD zpětně za půl roku či informace, zda mají dost peněz nákup vozidla,“ uvedl mluvčí.

„Dotazy pracovníků směřují obvykle k existenci případného předplatného MHD za poslední půlrok, případně jestli má žadatel na svoji osobu v registru řidičů evidované motorové vozidlo. To až jako nejzazší možnost, kdy nám nejsou žadatelé schopni doložit základní relevantní podklady,“ dodal.

„Proto se jim snažíme vyjít vstříc a žádáme třeba potvrzení o předplatném na MHD, smlouvu s operátorem a zaplacené telefonní služby za posledních šest měsíců nebo jiné podklady. To naopak dokládá to, že se snažíme opravdu těmto osobám maximálně vyjít vstříc, abychom splnili zákonné podmínky, nikoli aby to sloužilo pro šikanování občanů. Pokud osoby dodají základní doklady o tom, že zde pobývají nejméně 185 dní, žádost je obratem vyřizována kladně,“ doplnil Provazník.