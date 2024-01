Tradiční výstup na Helfštýn znepříjemnilo počasí, skalní příznivci přišli v historických kostýmech

Letošní návštěvnost poznamenalo deštivé počasí. „Teď jsme na nějakých 800 lidech, ale snad přijdou další po obědě. Máme otevřeno do tří, ale když přijdou lidé i těsně před uzavřením hradu, jsme ochotni tu být až do čtyř hodin. A doufám, že se dostaneme alespoň na třetinu obvyklého počtu,“ uvedla v poledne jedna z žen u pokladny této středověké dominanty Přerovska. A dočkala se. Na hrad vyrazilo alespoň 1180 milovníků středověkých památek a turistiky.

„Je to tradice, neexistuje, abychom nepřišli. A je jedno, jestli prší, je minus patnáct, nebo je slunečné počasí. Ale jak bych to řekl. Nevadí, že prší, hlavně, že není škaredé počasí,“ řekl Právu Josef Pellar z Otrokovic na Zlínsku. Se svou ženou a dcerkou vyrazili z Otrokovic vlakem už v sedm ráno a od Lipníka nad Bečvou šli k hradu stejně jako většina dalších turistů pěšky. „Už jsem tu asi podvacáté. Je to pro nás tradice. Pozdravit se tu s přáteli a popřát si vše dobré do nového roku,“ doplnila jeho manželka Alžběta.