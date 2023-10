To bylo nářku. Mobilní pošta přijela, u okénka ani noha

Ani v pondělí to lepší nebylo. „Nikde nikdo, jen v Dolních Tošanovicích byli dva lidé,“ prozradila usměvavá administrátorka pošty na konci pondělní cesty ve Vojkovicích. Proč tomu tak je, neví. Neobvyklý vůz tak asi v pondělí odpoledne nejvíc zajímal místní kočku.

Podle paní Evy (83) z Vojkovic možná proto, že většina lidí už léta jezdí na pošty v okolí. „Poštu, co tady byla na obecním úřadě, zrušili už před lety,“ připojila seniorka, která se o tom, že do vsi zajíždí Mobilní pošta, dozvěděla až od redaktora Práva. „Tak někdo možná bude rád. Ale mně už nic nechodí a složenky mi proplácí vnuk, takže já to nepotřebuju,“ řekla.

Starosta Vojkovic Petr Tesarčík (SNK) uvedl, že pošta byla v obci zrušena někdy v polovině 90. let minulého století. Od té doby jezdí místní na poštu do Dobré a Dobratic. Starostu mrzí, že rozsah nabízených služeb Mobilní pošty je značně omezený. „Otázkou je, proč vlastně takový projekt vznikl a co se z něj v budoucnu vyklube,“ uvedl.

Další ze starostů, Pavel Blabla (Nezávislí pro Dolní Tošanovice) z Dolních Tošanovic, považuje Mobilní poštu za dobrý projekt. „Ale občané si u nás na něj musí zvyknout,“ sdělil Právu.

Že je návštěvnost malá, ví i Česká pošta. „Liší se místo od místa, nebývá ale závratná. Mezi klienty převažují senioři či maminky na mateřské,“ popsal mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Prostřednictvím Mobilní poš­ty si mohou lidé vyřídit pouze některé služby, jako je posílání zásilek, vyřízení poštovních poukázek, služeb SIPO, nákup kolků, telefonních karet či tisku. Mobilní poštu nasazuje Česká pošta tam, kde nemá svou po­­bočku.

„Obce jsme vybírali s ohledem na to, abychom službu co nejvíce otestovali. Kritérií pro výběr je mnoho, patří mezi ně i dostupnost mobilního či internetového pokrytí,“ vysvětlil Vysoudil a ujistil veřejnost, že služba není náhradou kamenných poboček.

Foto: Pavel Karban Mobilní pošta v obci Krásná

Starosta Krásné Antonín Tulach (ZAKr – Za Aktivnější Krásnou) řekl, že na nabídku pošty kývli, protože chtěli dát projektu šanci.

„Nicméně příliš nevěříme jeho úspěchu, a to vzhledem k charakteru obce, na délku má osmnáct kilometrů,“ poukázal starosta Tulach s tím, že když už má člověk za poštou jet, tak zajede na Pražmo, kde toho na pobočce vyřídí víc, a po cestě si třeba ještě nakoupí. Snad by vy­užití Mobilní pošty bylo větší v letní sezoně, kdy jsou obsazeny chatové osady.

Zvyknou si a konec?

Zda by tomu tak bylo, se ale nikdo nedozví. Mobilní pošta zde byla totiž jen na tři měsíce a pak vyrazí do jiného regionu. Dodávka se do čtyř obcí ve Slezsku vydá naposledy 22. prosince.

„V okamžiku, kdy si lidé tuto službu zvyknou využívat, bude její provoz ukončen. Pro některé to může být zklamáním,“ míní Tesarčík.