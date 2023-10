Téměř 30 procent voličů dalo vládě čtyřku či pětku. Jen čtyři procenta jedničku

Kdyby se fungování vlády premiéra Petra Fialy (ODS) známkovalo, obdržel by kabinet průměrně trojku. Celkem 29 procent dotazovaných by pak vládu hodnotilo hůř a pouze čtyři procenta by jí udělila jedničku. Nejlépe z průzkumu vycházejí pirátští ministři, nejhůře pak ti za TOP 09. Voliči koalice jsou zároveň nejvíce spokojeni se zahraniční politikou, nejméně s komunikací či ekonomickými kroky.

Foto: Petr Hloušek, Právo Vláda Petra Fialy při představení návrhu důchodové reformy a konsolidačního balíčku letos v červnu