Stavbaři vyhnali vlaky z přeshraničního koridoru

Práce na slovenské straně mají zpoždění. Most přes hraniční řeku Moravu, který patří Železnicím Slovenské republiky, měl být podle původního plánu stavby dokončený a uvedený do provozu do konce minulého roku. Nestalo se. Dodavatel teprve na místo vozí jednotlivé části konstrukce a na místě je spojuje v celek. „Aktuální předpoklad je, že most bude na místě letos v říjnu,“ řekl Zedník.