Státní zdravotní ústav se má přejmenovat na Ústav Alice Masarykové

Vznikne centrální úřad – Státní hygienická služba –, kterému bude podléhat všech 14 krajských hygienických stanic. Má to zabránit tomu, aby stejnou situaci řešili jednotlivé ředitelé odlišně, což se dělo zejména za covidu při trasování rizikových kontaktů nebo kontrolách dodržování protiepidemických nařízení. Do úřadu se postupně sloučí také dva zdravotní ústavy v Ostravě a Ústí nad Labem a také zřejmě už přejmenovaný Ústav Alice Masarykové.

Snížit chce resort byrokracii a papírování. Sjednotit se mají IT systémy napříč hygienami. V budoucnu se počítá s tím, že by např. podnikatelé, kteří mají pobočky ve více krajích, nemuseli chodit s žádostí o povolení na úřad v každém kraji, ale požádali by jednou, centrálně. Odpadlo by tím to, že po nich chce každá stanice trochu něco jiného.