Starosta obce u Vrbětic: V lidech je opět strach

„Je to pozdě. V lidech je opět strach. Kontaktoval mě v těchto dnech ředitel odštěpného závodu VTÚM Slavičín Stanislav Hudeček. Má mi v nejbližší době dát podrobnější informace, co bude výroba granátů ve vrbětickém areálu všechno obnášet a co to pro nás bude znamenat. Ale prvotně mi vadí pořád ta samá věc. Bývalá vláda nám slíbila, že se munice do areálu nevrátí, lidé vrcholným politikům důvěřovali. A teď s novou vládou má být vše jinak? Nerozumím tomu,“ řekl Právu Zdeněk Hověžák (STAN) starosta Vlachovic, v jejichž katastru se nachází vrbětický areál.