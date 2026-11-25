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„Dosavadní podrobné tabulky spotřebního koše nahradí jednoduchá a srozumitelná výživová pravidla, která zůstanou pro školní jídelny závazná. Cílem změny je snížit administrativní zátěž jídelen, poskytnout jim větší prostor při sestavování jídelníčků a zároveň zachovat požadavky na zdravé a vyvážené stravování dětí,“ uvedlo na svých stránkách ministerstvo školství.
„Šestnáct stran spotřebního koše nahrazuje jedna strana jednoduchých pravidel,“ představil novou stravovací vyhlášku ministr školství Robert Plaga (za ANO). Spotřební koš školním kuchyním v současnosti určuje, jaké potraviny a v jakém množství mají dětští strávníci dostat. Kuchařky musí v rámci každého měsíce pracovat například s určitým množstvím masa, ryb, ovoce a zeleniny nebo luštěnin. To má ovšem brzy skončit, namísto spotřebního koše se kuchaři mají nově řídit pouze stručným návodem.
Závazná vyhláška, kterou se kuchyně budou muset řídit od září 2027, je souborem jednoduchých pravidel. Určuje, že každé jídlo má obsahovat zeleninu či ovoce, ať už syrové nebo tepelně upravené. Jídlo má také obsahovat zdroj sacharidů, bílkovin a tuků, tedy základních živin.
Už ale nespecifikuje, kolik masa, zeleniny a dalších druhů potravin má na školních talířích za měsíc být. Například zdrojem bílkovin může být jak maso a ryby, tak i luštěniny či vejce. Jídelna se proto na rozdíl od současných předpisů může rozhodnout některé potraviny zcela vynechat.
Ke každému jídlu pak mají děti dostat k pití čistou vodu nebo neslazený nápoj, jako je čaj, mléko nebo jeho rostlinné alternativy. Nápoje stejně jako pokrmy nesmějí obsahovat ani sladidla, tj. náhražky cukru.
Zakázány budou při přípravě jídel dehydrované výrobky, jako jsou polévky, omáčky či základy pro pokrmy. Kuchařky nesmějí sáhnout ani po přesolených kořenících přípravcích či palmovém tuku.
Státní zdravotní ústav je proti
Omezení se dotknou i masných výrobků a masných polotovarů, které mají strávníci dostat maximálně jednou za měsíc. Dětem v mateřských školách se ale na talíř nedostanou vůbec. Aby hygienické stanice mohly dodržování základních pravidel kontrolovat, jídelny budou po dobu jednoho roku uchovávat jídelní lístky a doklady o potravinách vydaných ze skladu.
Závazná naopak mají zůstat doporučení lékařů či nutričních terapeutů pro přípravu dietní stravy. Část školních kuchyní, které dobrovolně vaří i pro děti, které nemohou jíst například lepek, mléko nebo další suroviny, tak nadále bude své receptury konzultovat s odborníky. Původní návrh změn, iniciovaných premiérem Andrejem Babišem (ANO), ale počítal s vyškrtnutím odborného dohledu nad dietním stravováním.
Proti konci spotřebního koše se postavil Státní zdravotní ústav (SZÚ), který na úpravě školního stravování směrem ke zdravějšímu vaření posledních pět let pracoval a vynaložil na něj přibližně 10 milionů korun. Ministerstvo školství na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) změnou shodilo ze stolu nejen zavedený způsob plnění výživových norem ve školních jídelnách, ale i několikaletou práci odborníků ze SZÚ. Aktualizovaný spotřební koš má zůstat pouze doporučením.
Jejich připomínky ale podle ředitelky ústavu Barbory Mackové nevzala ministerstva zdravotnictví a školství v potaz. „Se změnami, které více než odborné stanovisko připomínají nekoncepční plnění politického rozhodnutí, lze těžko souhlasit, nejen z hlediska dopadů na kvalitu toho, co budou dostávat k jídlu naše děti, ale i na to, jakou pozornost věnujeme jejich zdraví,“ řekla Novinkám.