Sloučení půjček domácnostem uleví až o tisíce

Mnoho domácností dnes finančně jede nadoraz a musí konsolidovat rozpočty. Dobře to jde u půjček, pokud jich mají víc, a to jejich sloučením do jedné. Rozpočtu se uleví o stovky až tisíce korun měsíčně.

Refinancování a sloučení úvěrů a půjček umožňuje naprostá většina bank a lidé mají zájem. Například v mBank sledují nárůst zhruba o pětinu konsolidací oproti minulému roku a ani v jiných bankách to není jiné. Lidé často dostanou výhodnější sazbu, zároveň se ušetří za poplatky k jednotlivým produktům, když se sloučí do jednoho. Mnozí si také prodlouží dobu splatnosti, čímž se sníží měsíční splátka, i když dlouhodobá úhrada vzroste. V některých případech banky klientům nabídnou nižší úrokovou sazbu nebo odpuštění několika splátek. Tak postupuje například Česká spořitelna. „Pokud bude klient řádně splácet, odpustíme mu v závislosti na výši úvěru a délce splatnosti úvěru až patnáct splátek. Reálná sazba se tím sníží," potvrdil mluvčí Filip Hrubý. Zatímco stát hledá úspory, Bek si plánuje půjčit 45 miliard z EU Domácí „Naši klienti i neklienti stále vyhledávají možnost sloučit stávající úvěry do jediného. Díky konsolidaci si lze snížit měsíční splátku a mimo jiné také získat větší přehled o svých financích, právě díky jedné splátce," řekla Právu Zuzana Filipová z Monety Money Bank. Většina bank počet slučovaných půjček neomezuje. Týká se to i České spořitelny, Komerční banky či třeba UniCredit Bank. Počet závazků ke konsolidaci není omezen ani v Raiffeisenbank. „Refinancujeme pouze závazky, které jsou dohledatelné v registrech. Obvykle je to tedy možné už po první splátce," sdělila Právu za banku Martina Kotasová. V mBank vám do jedné půjčky sloučí až deset produktů, přičemž podmínkou je, abyste měli za sebou už aspoň čtyři splátky. Díky konsolidaci si lze snížit měsíční splátku a získat větší přehled o svých financích Zuzana Filipová, Moneta Money Bank „Do Air Bank si mohou klienti převést až dvacet úvěrů naráz. Musejí u nich zbývat k doplacení alespoň tři splátky, v případě kontokorentu a kreditních karet potom musí zbývat k doplacení alespoň pět tisíc korun," popsal podmínky sloučení půjček Roman Macháček z Air Bank. Konsolidovat můžete mnoho různých úvěrových produktů – například spotřebitelské půjčky a úvěry bankovních i nebankovních společností, revolvingové úvěry (kreditní karty, kontokorenty), půjčky od splátkových společností, rychlé půjčky nebo leasing. S čím ale neuspějete, jsou úvěry na bydlení, respektive hypotéky, a úvěry od stavebních spořitelen či podnikatelské úvěry. Banka vás také odmítne v případě, že je některý ze závazků, který byste chtěli do konsolidace zahrnout, po splatnosti. „Banka musí v rámci poskytnutí úvěru posoudit úvěruschopnost klienta, a pokud klient již nějaké úvěry nedokáže splácet, tak není možné poskytnout další úvěr, což bankám nařizuje zákon o spotřebitelském úvěru," doplnil pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank. Jak vyplývá z přehledu, banky umožní sloučit do jednoho produktu statisíce až miliony korun. Doba splatnosti je prakticky u všech bank nastavena až na 120 měsíců, respektive 10 let. Při řádném splácení poskytnou bonus Některé banky své klienty odměňují za bezproblémové splácení tím, že jim nastaví zajímavější úrokovou sazbu, odpustí několik posledních splátek. „U půjček Air Bank mají klienti od začátku dvě sazby – základní, podle které je stanovena výše měsíční splátky, a bonusovou, podle níž se řídí doplacení půjčky," přiblížil Roman Macháček. „Získat bonusovou sazbu může každý klient. Stačí, když půjčku splácí řádně a včas, tedy není v prodlení s řádnou měsíční splátkou o více než sto korun déle než pět dní. Potom mu na konci půjčky odpustíme několik splátek. Rozdíl mezi základní a bonusovou sazbou je aktuálně jeden procentní bod," upřesnil dále. Konsolidace půjček u jednotlivých bank Poskytovatel / Produkt Max. výše úvěru Max. doba splatnosti Roční úroková sazba RPSN Air Bank / Převedení půjčky 1,2 mil. Kč 120 měsíců od 4,9 % (1) od 5,02 % Zonky (Air Bank) / Převedení půjčky 1,2 mil. Kč 120 měsíců od 4,99 % od 5,56 % Česká spořitelna / Konsolidace půjček 2,5 mil. Kč 120 měsíců individuální závisí na parametrech půjčky ČSOB / Konsolidace půjček 800 tis. Kč 120 měsíců 6,9 % 7,1 % Home Credit / Konsolidace 700 tis. Kč 120 měsíců 8,9 % 9,2 % Komerční banka / Optimální půjčka 2,5 mil. Kč 120 měsíců od 6,9 % 7,13 % mBank / Konsolidace půjček 1 mil. Kč 96 měsíců od 6,9 % (2) do 15,9 % individuální Moneta MB / Konsolidace půjček 1,5 mil. Kč 120 měsíců od 7,24 % od 7,49 % Raiffeisenbank / RePůjčka 800 tis. (3) Kč 120 měsíců individuální od 6,9 % UniCredit Bank / Presto půjčka – Převedení úvěrů 1,25 mil. Kč 120 měsíců od 6,49 % 6,69 % Poznámky: (1) bonusová sazba pro případ, že klient bude řádně splácet, jinak je základní sazba o 1 procentní bod vyšší; (2) sazba v případě sjednaného pojištění schopnosti splácet; (3) individuálně i více Zdroj: banky; údaje platné k 18. květnu 2023