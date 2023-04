Šíření covidu už nebude trestným činem, schválila vláda

Ministerstvo zdravotnictví také chce, aby se léčení covidu-19 vrátilo do rukou lékařů. O tom, zda nakaženého člověka pošlou do izolace, mají rozhodovat podle míry rizika, konkrétně podle zdravotního stavu pacienta, jeho okolí nebo vykonávané práce.

Vedle toho by měl ve středu kabinet řešit i novelu zákoníku práce, podle které by takzvaní „dohodáři“ mohli mít nárok na dovolenou.

Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatele dostávat paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by pak měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku.