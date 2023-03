Sever Česka bude v pondělí sužovat silný vítr

Sever Česka bude sužovat po celé pondělí až do úterních brzkých ranních hodin silný vítr, varují meteorologové. Foukat by mělo především na Frýdlantsku v Libereckém kraji, na severu Olomouckého kraje a v Moravskoslezském kraji. Nárazy větru by měly dosáhnout rychlosti kolem 65 km/h, uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto

Článek Meteorologové varují, že kvůli větru mohou padat stromy a větve, což pak může způsobit problémy na silnicích nebo v dodávkách elektřiny. Vítr také může působit potíže při řízení aut. „Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií,“ uvádějí meteorologové. Velmi větrná byla v Česku už sobota. Silný vítr provázený sněžením odřízl od proudu tisíce domácností a působil problémy v dopravě. Neděle by měla být podle předpovědi oblačná s nejvyššími odpoledními teplotami mezi dvěma až šesti stupni Celsia. Zejména na horách na severu Česka meteorologové očekávají ojediněle sněhové přeháňky. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti a místy bude pršet či sněžit. Evropu ovládlo aprílové počasí, Španělé hlásí letní teploty Zahraniční