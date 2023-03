Sedlečtí vsadili na náročnou výrobu extrémně sladkých vín

„V první řadě jsou to nemalé náklady. Vinici je třeba hlídat. Hlavně před zloději. To nás stojí nemalou sumu za hlídače. Zvlášť pokud se na příchod mrazů čeká dlouho,“ říká Králík. Je totiž rozdíl, když vinici s hrozny na ledové víno hlídají do prvního mrazu na začátku prosince, nebo třeba až do poloviny ledna, což se taky stalo.