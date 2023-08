Schwarzenberg je v nemocnici

„Už několik dní ležím zavřený v nemocnici na Karláku a shodou okolností jsem prošel dvě oddělení a několik i vícelůžkových pokojů a musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Tedy, ne že by moje nemoc byla nějaký příjemný zážitek, to tvrdit nemůžu,“ napsal 85letý Schwarzenberg a vyzdvihl kvalitu českého zdravotnictví.