Řidiče v Praze čeká další test nervů, opravovat se bude Průmyslová

Opravovat se bude úsek mezi ulicemi U Stavoservisu a Tiskařská ve směru do Hloubětína. Stavbaři během rekonstrukce vymění kompletní vrstvu vozovky, opraví dopravní značení a vybudují nové zálivy pro autobusy.

První práce začnou již v sobotu 17. června. Během příštího týdne vzniknou provizorní dočasné zastávky a přejezdové pásy do protisměru. Od července bude zahájena samotná oprava.

V očekávaných kolonách uvíznou popelářské vozy jedoucí do Malešické spalovny i návštěvníci mířící do sousedního obchodního centra, byť výjezdy do obou zůstanou zachovány. Mimo provoz naopak bude čerpací stanice.