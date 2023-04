Už nikdy tam neotevřu, oznámila majitelka restaurace v Hradci, kde se otrávily desítky lidí

„Pobočka na Velkém náměstí už nebude nikdy znovu otevřena, nerada bych, aby to zasáhlo i jiné pobočky, kterých se to netýká,“ uvedla. Její podnik má pobočky ještě v Jaroměři a v Kostelci. Upozornila, že v nich pracují jiní kuchaři a jiní provozovatelé.

„Prosím, nemějte strach do těchto dvou poboček zajít … tam jsou hygienická opatření v pořádku. To, co se stalo v Hradci, se týká jen Hradce,“ dušuje se.