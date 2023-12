Radnice i školy z Kopřivnice bojují proti automatu s konopnými produkty

Už před pár týdny rozeslalo vedení ZŠ dr. Milady Horákové rodičům žáků pomocí elektronické žákovské knížky upozornění s tvrzením, že v automatu lze koupit i kratom. To je rostlina z jihovýchodní Asie, z jejíchž listů se vyrábí prášek zelené nebo žluté barvy. V menších dávkách působí jako stimulant a může zvyšovat energii, větší dávky mají sedativní účinek podobný jako u opioidů nebo prášků proti bolesti.

Podle Petra Liberdy, zástupce ředitelky, zatím na škole problém s kratomem neřešili. „Zpráva pro rodiče byla pouze informativního charakteru. Ale nemám pochyb o tom, že mezi žáky českých škol koluje,“ míní kantor s tím, že co se týká volného prodeje v automatech a obchodech, je to problém, který valná část rodičů asi ještě nezaznamenala. „Nevím, jestli ho lze bez pomoci legislativy řešit. Proto jsme na něj chtěli upozornit,“ sdělil.

Na nebezpečí automatu upozornily z preventivních důvodů rodiče i další dvě základní školy ve městě. „Nicméně se obáváme, že pokud situace zůstane i nadále neřešena, je to bohužel jen otázka času, než se něco stane,“ poukázal ředitel ZŠ Alšova Robin Pospěch. Školy proto horují, aby radnice automat v centru města zakázala.

Vlastníkem automatu je ostravská firma cannabio. Její jednatel Petr Bašek přiznal, že už zaznamenal tlak na majitele nemovitosti, u níž jeho automat v Kopřivnici stojí. Odmítl ale, že by automat nabízel kratom. „Podnikáme v souladu se zákony. Chápu, že se to někomu nelíbí, ale neděláme nic nezákonného,“ poukázal s tím, že v automatu je například čtečka občanských průkazů, což je prý nad rámec zákona. O přemístění automatu je připraven jednat. „Nechci podnikat někde, kde nejsem vítán,“ vzkázal do Kopřivnice.