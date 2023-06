Původ viru? Řada dat je ztracená. Hnát někoho k zodpovědnosti je zbytečné, míní experti

I když některé odborné články ukazují na to, že virus SARS-CoV-2 unikl z laboratoře ve Wu-chanu, řada dat je ztracená a s jistotou se to už zřejmě nikdy prokázat nepodaří. I kdyby se Čínu podařilo pohnat k zodpovědnosti, je to zbytečné. Obrovské ztráty utrpěla i ona. V tom se shodují hosté speciálního studia Novinek, epidemiologové Roman Chlíbek a Roman Prymula.

Covid studio výstřižekVideo: Novinky