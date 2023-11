Projekt Zahy Hadid na Masaryčce budí emoce. Má o metr převýšit starou Prahu

Stavba je téměř hotová, veřejná prostranství se dokončují, ale dohodnutých devět nadzemních podlaží investorovi nestačí. Na střeše nejvyššího z objektů by ještě rád ustoupené patro s kavárnou. Výška by překonala 40 metrů, limit v Pražské památkové rezervaci, v níž stavba stojí.

Odbor památkové péče magistrátu a stavební úřad Prahy 1 už souhlasily, vydané územní rozhodnutí mohou účastníci řízení zpochybnit jen do pátku. K navýšení budovy se tak ve čtvrtek na mimořádném jednání sejdou radní Prahy 1, na němž by měli projednat odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Stavba původně navržená studiem Zahy Hadid se má navýšit o další patro, které bude sloužit jako vyhlídková kavárna. Celkem tak bude mít deset podlaží, to nejvyšší překoná výšku 41 metrů. Převýšení okolní zástavby, které je bez věží v památkové rezervaci rekordní, od počátku kritizoval Klub Za starou Prahu. Proti byl i Národní památkový ústav, poukazoval také na 200metrovou délku fasád dvou objektů.

„Odbor památkové péče magistrátu posvětil investory oblíbenou salámovou metodu dodatečného navýšení již povolené stavby formou změny stavby před dokončením, a to znovu navzdory odbornému vyjádření památkového ústavu,“ řekl předseda klubu Richard Biegel.

Také „dohoda o spolupráci při rozvoji území“ hlavního města s investorem z května 2020 říká, že se parametry projektu budou řídit tehdejším územním rozhodnutím, že tedy výška střechy 40 metrů nepřekoná. Pokud by se to stalo, šlo by podle ochránců památek o precedens pro další projekty, oslabení ochrany historického centra Prahy a dálkových pohledů na něj. Postupné navyšování přirovnali ke stavbám zikkuratů, stupňovitých věží.