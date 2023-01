Přišla s migrénou, skončila s trombózou na jipce

„Trpím migrénou asi od 13 let. Mívám tak pět šest atak do měsíce. Projevují se pulzující bolestí hlavně ve spánkové oblasti, často provázené nevolností až zvracením. A občas se objeví světelné aury. Přichází chvíli před migrénou a kromě poruch vidění při nich přestávám i cítit třeba ruku,“ popsala svou nemoc Anastázia, která pochází z Hradce Králové, ale nyní studuje v Brně na Masarykově univerzitě.

Zvýšení četnosti a intenzity bolestí přisuzovala stresu ze školy. „Co mě znepokojilo, byl počet světelných aur i několikrát denně. Rozjížděly se mi zorničky, bolest nebyla pulzující, ale intenzivní, směřující zezadu hlavy dopředu. Nepomáhaly prášky. Vydržet to šlo, jen když jsem spala a nevěděla o sobě. Spala jsem a přitom jsem pořád byla unavená. Cítila jsem tlak v hlavě, a tak jsem si po pravdě myslela, že mám nádor,“ řekla Anastázia.

„Že mám problém s odtokem krve, to mě nenapadlo,“ dodala studentka.

„Mozková žilní trombóza je typ cévní mozkové příhody (CMP). Na rozdíl od ostatních postihuje venózní (žilní) řečiště, ne arteriózní (tepenné). Nedochází k tomu, že by nepřitékala krev, ale ona neodtéká,“ vysvětlil Právu profesor Robert Mikulík z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Rozpoznat bolest migrény od bolesti způsobené jinou příčinou je pro neurologa velice těžké. Upozorňuji na to i mediky. Spousta pacientů udává, že je bolí hlava. Ale není možné každého při atace bolesti hlavy poslat na CT nebo magnetickou rezonanci, zejména pokud se jedná o pacienta se známou diagnózou migrény. Zásadní pro rozhodnutí je, zda je ta bolest abnormální. Zda má vyšší intenzitu nebo jiný charakter,“ uvedl profesor Mikulík.

Anastázia měla obrovské štěstí, že přišla do nemocnice včas. Někdy se tam pacienti s touto diagnózou dostanou poté, co je postihne epileptický záchvat nebo upadnou do kómatu.