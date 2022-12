Zaměstnanci úřadů práce dostanou vyšší příplatek za zátěž

Pracovníci z úřadů práce by mohli od ledna dostávat víc peněz. Zvednout by se jim měl zvláštní příplatek kvůli zátěži a možnému ohrožení při práci. Pohybovat se má od 750 do 2500 korun. Schválila to ve středu vláda.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Zleva ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na středečním jednání vlády