Pražští zastupitelé budou jednat o mostu na Výtoni, odborníci doporučili výstavbu nového

SŽ a ministerstvo dopravy k otázce uspořádaly mezinárodní kolokvium, na kterém sedm z deseti odborníků doporučilo nahrazení konstrukce novým mostem. Podle kritiků by se naopak měl most zachovat v nynější podobě.

Hřib dodal, že z pohledu města je naprosto zásadní rozšíření mostu o třetí kolej a vybudování vlakové zastávky na Výtoni, na čemž panuje shoda. To potvrdil i primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který řekl, že případná oprava by byla velmi složitá, ale roli by měla hrát i hodnota mostu. Zdůraznil také, že finální rozhodnutí je na státu, který most vlastní.