Pražská nemocnice postaví léčebnu pro duševně nemocné děti

Česká vláda i lékařská obec se snaží řešit akutní problém, kterým je nedostatek dětských psychiatrů. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze by mělo vzniknout lůžkové oddělení pro duševně nemocné děti, kterých rapidně přibývá, rozšířit by se měl i denní stacionář. Oznámil to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) společně s ředitelem VFN Davidem Feltlem. Válkův resort chce také nachystat krizový plán na celkové navýšení psychiatrů.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chystá krizový plán na navýšení počtu psychiatrů