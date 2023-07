Právo má nového šéfredaktora

V pondělí předal Ing. Zdeněk Porybný představenstvu vydavatelství Borgis, a.s. rezignaci na funkci šéfredaktora Práva. To ji přijalo a šéfredaktorem Práva jmenovalo s platností od 18. července 2023 dosavadního zástupce šéfredaktora Petra Šabatu, který přešel do redakce Práva vloni v říjnu z funkce šéfredaktora Českého rozhlasu Plus.

Foto: Novinky Petr Šabata

Zdeněk Porybný bude mít po dohodě s vedením nového vlastníka Borgisu, a.s., společnosti Seznam.cz média, odpovědnost za sociální sítě Práva a jeho sobotní magazín. „Děkuji všem, kteří jste mi v průběhu uplynulých skoro 33 let pomáhali utvářet charakter Práva jako nezávislého, myšlenkově otevřeného deníku, který se svým způsobem podílel i na pozitivní transformaci české společnosti po pádu starého režimu. Děkuji i kolegyním a kolegům z Novinek.cz, Superu.cz a Sportu.cz za to, jak obstáli v tvrdé konkurenci internetových médií, a že díky nim patří tyto zpravodajské servery, spojené od počátku s redakcí Práva, k nejúspěšnějším u nás", napsal v pondělí v dopise zaměstnancům Borgisu, a.s. Zdeněk Porybný. „Zdeněk Porybný je nejen skvělý novinář, který vedl Právo výjimečným způsobem, ale také vydavatel-vizionář, což ukázal navázáním strategické obsahové spolupráce se Seznamem před dvaceti lety. Výsledky jeho práce jsou pro nás silným závazkem, patří mu velký dík," řekl Petr Šabata.