Pracovali v cizině. O výchovné musí žádat

Důchodcům tak bude příspěvek přiznán, a dokonce jim budou uhrazeny i částky, které nedostali. Každý z těchto seniorů si ale o to musí sám požádat u příslušné pobočky České správy sociálního zabezpečení.

Rozčarovaná z toho je také Anna Nekardová. Když kdysi hledala na Hodonínsku práci, sehnala jen zaměstnání v třísměnném provozu, což jí kvůli dvěma malým dětem nevyhovovalo. Proto nastoupila do Armaturky Myjava, kde s ní pracovalo zhruba dalších 60 lidí z Moravy.

Byla tam spokojená, jenže pak přišlo k 1. lednu 1993 rozdělení Československa. Politici se sice dušovali, že lidi to téměř nezasáhne, ale nebyla to pravda. Vlakových spojů ubylo, muselo se přesedat, cesta do práce se prodloužila a kurz tehdejší slovenské koruny ve srovnání s českou poklesl natolik, že paní Anna přicházela o 1500 korun měsíčně. Proto dala výpověď.