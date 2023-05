Práci pro charitu vyměnila za rakety

„Vždycky jsem byla armádním fanouškem a vojenská technika mě přitahovala. To byl také důvod, proč jsem do armády nastoupila. Čtyři roky jsem sloužila jako řidič nabíjecího přepravníku. Od letošního roku jsem operátor odpalovacího zařízení a moc mě to baví,“ popsala svou funkci v armádě četařka.