Povolenky EU nejvíc zdraží uhlí, až o 40 procent. Benzín skočí o tři koruny

Domácností se nejvíce dotkne zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027. Emisní povolenky nebudou platit přímo rodiny, promítnou se do ceny paliv. Cena povolenky bude omezená hodnotou 45 eur za tunu CO2, pak by byly na trh vpuštěny další povolenky, aby její cenu snižovaly.

„Při ceně povolenky 45 eur by za jeden litr benzínu člověk zaplatil poplatek 11 eurocentů, tedy asi 2,50 Kč. Za litr dieselu by se platilo 11,70 eurocentu, tedy asi 2,70 Kč,“ řekla Právu analytička projektu Fakta o klimatu Kateřina Kolouchová. K tomu je potřeba přičíst DPH, a tak by cena byla ještě o 21 procent vyšší. U pohonných hmot by to při současných cenách a kurzu koruny k euru znamenalo nárůst cen u benzínu asi o osm procent a u nafty o desetinu.