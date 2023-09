Potrubní pošta přepravuje v nemocnici ve Frýdku-Místku biologické vzorky

„Chtěli jsme výrazně zrychlit přesun vzorků do laboratoře, které dříve nosili zaměstnanci, ošetřovatelé. Než sebrali vzorky a vrátili se zpátky, trvalo to i desítky minut. Nyní se vzorky dostanou do laboratoře do několika minut,“ popsal ředitel nemocnice Tomáš Stejskal. Podle vedoucího správy majetku nemocnice Martina Kaňoka dopraví potrubní pošta vzorky z oddělení do laboratoří za tři až čtyři minuty.