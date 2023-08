Dopravní značka s hrubkou vzbudila posměch. ŘSD se omluvilo

Na značku s hrubou chybou o víkendu na sociálních sítích upozornil primátor města Frýdek-Místek Petr Korč. „Je lepší, že už k nám do města vede dálnice i s obchvatem, ale pořád někdo neví, jak se jmenujeme, než kdyby všichni věděli, jak se jmenujeme, a nic k nám nevedlo,“ konstatoval primátor, který fotografii značky sdílel.

Podle informací Práva musí dopravní značka od fáze grafického návrhu, tisku a výroby až po samotnou instalaci projít rukama minimálně několika lidí, počínaje zaměstnancem, který zadá do výroby text, přes zaměstnance firmy, která značky dodává, až po samotné pracovníky, kteří je pak rozvěšují. Nikdo z nich si chyby nevšiml nebo na ni neupozornil.

Situaci komentoval také mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. Již o víkendu slíbil, že chyba bude napravena. „Přesný proces zadávání výroby značek neznám, ale i kdybych vypátral konkrétní jméno, asi by to ničemu nepomohlo. Samozřejmě že to napravíme a všem ve Frýdku-Místku se omlouváme,“ sdělil Rýdl.