Polské příhraniční tržnice jsou v obležení Čechů

Její partner dodal, že potraviny chtějí nakoupit až v polské Ratiboři v nákupním centru Auchan. „Tady je to blázinec. Dnes je tu abnormálně lidí. V té Ratiboři to bývá klidnější, i když tam taky jezdí hodně Čechů. Jedeme tam hlavně pro čerstvé ryby a mořské plody. Děti to mají rády. Holt Polsko má narozdíl od nás moře,“ vysvětloval senior.

„Dceři jsme jako vánoční dárek koupili podarunkovou kartu do jejího oblíbeného polského kadeřnictví. Zeť dostane poukaz do polské optiky, potřebuje nové brýle a v Polsku to vyjde levněji. My chodíme v Polsku i k zubaři,“ svěřili se manželé Hrubešovi z Bohumína.

Dodali, že by rádi nakupovali v Česku, ale jejich důchody jim to nedovolují. „Jako mrzí nás to, ale když to ta naše vláda neumí… A přitom by stačilo dát na důležité potraviny nulové DPH, jako to mají v Polsku. To by třeba zase cizinci jezdili nakupovat k nám,“ myslí si manželé.