Politici otáčejí, u zbraní zváží psychotesty

Návrh zákona čeká třetí čtení, ještě předtím ho bude ve čtvrtek 11. ledna projednávat sněmovní Výbor pro bezpečnost, kam by měl dorazit i policejní prezident Martin Vondrášek, zástupci bezpečnostních složek nebo experti z ministerstva vnitra.

„Osobně jsem pro zavedení psychologických testů pro získání zbrojního průkazu, takové zpřísnění bych podporoval. Rozhodně si ovšem počkám na vyjádření nejen ministerstva vnitra, ale také zdravotnictví. Kdyby se psychotesty zavedly, museli by jimi projít nejen noví žadatelé o zbrojní průkaz, ale při přezkumech i ti současní. Je otázka, zda by doktoři tuto novou povinnost zvládli,“ říká Pavel Žáček (ODS), předseda výboru pro bezpečnost.

Podobně argumentuje i místopředseda výboru Martin Exner (STAN). „Byl bych pro zavedení pravidelných psychologických testů, takový test ovšem může trvat i několik hodin. Držitelů průkazů je tři sta tisíc, a kdyby měli každých pět let absolvovat psychotesty, narazí to na kapacitu psychologů. Ta je už v současnosti nízká,“ popisuje Exner.

Psychotesty pro získání zbrojního průkazu by nezaváděl. „Jsem zároveň lékař. Nemyslím si, že by psychotesty řešily například poslední případ střelce, podobní lidé v psychotestech kupodivu obstojí,“ říká Mašek. Ponechal by současný stav, kdy si praktický lékař při posuzování může vyžádat psychologické vyšetření. Kapacity psychologů jsou podle Maška už teď omezené. „Zavedení dalších povinných psychotestů si nedovedu představit,“ doplňuje.