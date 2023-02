Policistovi za šílený zákrok přímo před služebnou snížili plat o pět procent. Na jeden měsíc

Policie uvedla, že o případu už poskytla dostatek informací, tedy že Generální inspekce bezpečnostních sborů neshledala, že by se stal trestný čin a že její příslušník byl kázeňsky potrestán. Poskytnutí dalších údajů by prý nevedlo k relevantní kontrole veřejné moci, ale k policistově „viktimizaci a dehonestaci jeho dosavadní práce a statutu, který v rámci povinného subjektu a celkově společnosti zaujímá.“

Odmítnutí poskytnutí kázeňského trestu odůvodnilo opět možným zásahem do práv policisty s tím, „že by byla ohrožena pověst (to nikoli pouze v pracovním prostředí), poškozeno jeho dobré jméno, dehonestována jeho dosavadní činnost, narušeno jeho soukromí ve smyslu ochrany jeho majetkových poměrů, sekundárně by pak mohlo být ohroženo i soukromí celé jeho rodiny a blízkých.“