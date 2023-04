Policejní výsluhy rostou, za rok stouply o miliardu

Ještě v roce 2021 bylo na výsluhách vyplaceno něco málo přes pět miliard (5 039 406 566) korun, o rok později to již bylo zmíněných téměř šest miliard (5 954 553 913) korun.

Nárok na příspěvek, který se po odchodu do civilu vyplácí za předpokladu odsloužení minimálně 15 let, přitom mají desítky tisíc bývalých policistů. V roce 2021 to bylo 33 407 bývalých policistů.